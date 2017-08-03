العثور على ترسانة أسلحة في ضواحي موسكو

أعلنت قوات الحرس الوطني الروسي، اليوم الخميس، عن العثور على ترسانة من الأسلحة و7 آلاف قطعة ذخيرة، و 1.5 كيلوغرام من البارود في أحد الشقق السكنية بضواحي موسكو.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للحرس الوطني الروسي "عثر خبراء المتفجرات من قوات الحرس الوطني على 28 قطعة سلاح خفيف و16 قنبلة يدوية و27 صاعقا و1.5 كيلوغراما من البارود و34 من صواريخ الإشارة، و18 قطعة من السلاح الأبيض، وأكثر من 7 آلاف قطعة ذخيرة من مختلفة الأعيرة. وتم تسليم ترسانة الأسلحة، التي عثر عليها بالكامل لفريق التحقيق، لإجراء التحقيقات اللازمة".

وحدد البيان بأن موظفي جهاز الأمن الفدرالي الإقليمي و وزارة الداخلية في روسيا، عثروا على هذه الكميات من الأسلحة والذخائر في مدينة "لوبنا"(ضواحي موسكو) أثناء قيامهم بأعمال تفتيش وبحث في مبنى سكني.