موسكو: أمريكا تنزلق إلى حقبة الحرب الباردة

هذا وكان نائب الرئيس الأميركي، بنس، الذي كان يتحدث في اجتماع لقمة ميثاق الأدرياتيكي في بودغوريتسا، يوم أمس الأربعاء، قد اتهم روسيا مباشرة بمحاولة زعزعة استقرار منطقة غرب البلقان وتنظيم محاولة انقلاب في الجبل الأسود في 2016، من أجل منع انضمام الجمهورية إلى حلف شمال الأطلسي.
واتهم الساسة الأوروبيون والأميركيون، في وقت سابق، روسيا بمحاولة الانقلاب المزعومة في جمهورية الجبل الأسود، من دون تقديم أية أدلة. ونفى الجانب الروسي جميع هذه الاتهامات، واصفا إياها بالعارية عن الصحة.
ونفت موسكو تورطها في أية مؤامرة، وقال المتحدث الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، "نرفض رفضا قاطعا مزاعم احتمال مشاركة رسمية روسية في أية محاولة لتنظيم أية أعمال غير قانونية".
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