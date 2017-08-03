موسكو: أمريكا تنزلق إلى حقبة الحرب الباردة

© Fotolia/ aviavlad العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا تضر أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

موسكو — سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "نلاحظ مع الأسف، أن واشنطن تنزلق أكثر إلى القوالب البدائية لـحقبة "الحرب الباردة"، والتي هي بعيدة تماما عن الواقع. وأن عملية فرض الخيار المدمر على دول البلقان، وبكل صراحة "إما مع الغرب أو مع روسيا" ستؤدي حتما إلى زيادة التوتر في القارة الأوروبية، وتزعزع استقرار الوضع في المنطقة وبعض الدول".

هذا وكان نائب الرئيس الأميركي، بنس، الذي كان يتحدث في اجتماع لقمة ميثاق الأدرياتيكي في بودغوريتسا، يوم أمس الأربعاء، قد اتهم روسيا مباشرة بمحاولة زعزعة استقرار منطقة غرب البلقان وتنظيم محاولة انقلاب في الجبل الأسود في 2016، من أجل منع انضمام الجمهورية إلى حلف شمال الأطلسي.

واتهم الساسة الأوروبيون والأميركيون، في وقت سابق، روسيا بمحاولة الانقلاب المزعومة في جمهورية الجبل الأسود، من دون تقديم أية أدلة. ونفى الجانب الروسي جميع هذه الاتهامات، واصفا إياها بالعارية عن الصحة.

ونفت موسكو تورطها في أية مؤامرة، وقال المتحدث الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، "نرفض رفضا قاطعا مزاعم احتمال مشاركة رسمية روسية في أية محاولة لتنظيم أية أعمال غير قانونية".