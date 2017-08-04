خوف أمريكي مبرر من هذا الصاروخ

وتملك روسيا صاروخا رهيبا جدا اصطلح حلف شمال الأطلسي على تسميته بـ"ساتانا" (أي الشيطان).

ويعد هذا الصاروخ (إر-36إم2 فويفودا) أضخم صاروخ بالستي عابر للقارات في العالم. ولكن مدة خدمته شارفت على النهاية. ولهذا اتجهت روسيا لإنتاج صاروخ جديد يمكنه أن يحل محل "الشيطان".

وبحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية فإنه ينبغي للولايات المتحدة أن تتوجس خيفة من الصاروخ الروسي الجديد المعروف باسم "سارْمات".

وسيبلغ مدى صاروخ "إر إس-28 سارْمات" 11 ألف كيلومتر، وهو قادر على حمل 15 رأسا نوويا، ويستطيع تحمل أقسى الظروف الممكن مواجهتها أثناء اجتياز شبكة الدفاعات الصاروخية.

ومن أهم ميزات صاروخ "سارْمات" توفيرأقصى حماية ممكنة لمنصات إطلاقه حتى أن المطلوب لتدمير المنصة الواحدة، توجيه 7 ضربات نووية، على الأقل، في غاية الدقة.