بالصور والفيديو...بوتين يعيد الحياة إلى بحيرة بايكال

حضر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، احتفال إطلاق سمك صغير "أومول" في بحيرة "بايكال"، في المحمية الطبيعية.

وتم وضع حوالي 50 ألف سمكة في سلة على رصيف خشبي صغير بالقرب من مركز زوار المحمية الطبيعية. وتحدث المسؤولون مع الرئيس عن الأعمال على بحيرة بايكال وأطلعوه على وعاء من أسماك "أومول".

© Sputnik. Алексей Никольский الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة إلى بايكال

وشارك رئيس الدولة بإطلاق السمك إلى البحيرة مع مساعدة من الشباك، ثم أطلق بقية الأسماك عن طريق سحب رافعة خاصة على غطاء الحاوية.

© Sputnik. Alexey Nikolsky الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة إلى بايكال

وتزرع الأسماك باستمرار في أقفاص من المزارع السمكية الصناعية وذلك للحفاظ على الثروة السمكية للتنوع البيولوجي في بحيرة بايكال.

"Я постараюсь, но если что — вы же мне поможете?": Путин выпустил в Байкал из специального биоконтейнера 50 тысяч подрощеных мальков омуля pic.twitter.com/K0Bkgz3OAK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 4, 2017

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تحتل المحمية الطبيعية في بايكال الجزء المركزي من سلسلة جبال خامار-دابان، الذي يمتد على طول الساحل الجنوبي لبحيرة بايكال.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمحمية أكثر من 167.800 هكتار، وطول الحدود — حوالي 200 كيلومترا.

وأوعز الرئيس الروسي الجهات المعنية بحماية الثروة البيئية لبحيرة بايكال.