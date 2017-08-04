بالصور والفيديو...بوتين يعيد الحياة إلى بحيرة بايكال

وتم وضع حوالي 50 ألف سمكة في سلة على رصيف خشبي صغير بالقرب من مركز زوار المحمية الطبيعية. وتحدث المسؤولون مع الرئيس عن الأعمال على بحيرة بايكال وأطلعوه على وعاء من أسماك "أومول".
وشارك رئيس الدولة بإطلاق السمك إلى البحيرة مع مساعدة من الشباك، ثم أطلق بقية الأسماك عن طريق سحب رافعة خاصة على غطاء الحاوية.
وتزرع الأسماك باستمرار في أقفاص من المزارع السمكية الصناعية وذلك للحفاظ على الثروة السمكية للتنوع البيولوجي في بحيرة بايكال.
"Я постараюсь, но если что — вы же мне поможете?": Путин выпустил в Байкал из специального биоконтейнера 50 тысяч подрощеных мальков омуля pic.twitter.com/K0Bkgz3OAK— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 4, 2017
تحتل المحمية الطبيعية في بايكال الجزء المركزي من سلسلة جبال خامار-دابان، الذي يمتد على طول الساحل الجنوبي لبحيرة بايكال.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمحمية أكثر من 167.800 هكتار، وطول الحدود — حوالي 200 كيلومترا.
وأوعز الرئيس الروسي الجهات المعنية بحماية الثروة البيئية لبحيرة بايكال.
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