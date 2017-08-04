نائب رئيس الوزراء الروسي يتوجه إلى طهران يوم غد

أكد ممثل السفارة الروسية في طهران، أن نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، سيتوجه إلى طهران يوم غد 5 آب/أغسطس، للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني.

موسكو — سبوتنيك. قال ممثل السفارة لـ "سبوتنيك": سيصل صباح يوم غد وسيغادر مساء نفس اليوم، وهدف الزيارة — المشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني حسب روحاني، بالإضافة إلى عقد لقاء ممكن مع وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان لم يتم الاتفاق بشأنه بشكل نهائي بعد".

© REUTERS/ Handout خامنئي يسلم الرئيس روحاني رسالة حكم تنصيبه رئيسا للجمهورية

وأكد الممثل على أن المباحثات بين الخبراء العسكريين لكل من روسيا، وتركيا، وإيران حول سوريا قد تعقد في طهران يومي 8-9 آب/أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن الأطراف تنتظر تأكيد أنقرة.

وقال "من المخطط عقد مباحثات ثلاثية للخبراء العسكريين، يومي 8-9 آب/أغسطس، في إطار صيغة أستانا، بمشاركة روسيا، وإيران، وتركيا، لا يمكن التأكيد بشكل قاطع أنها ستعقد، لأنه لم يتم حتى الآن الحصول على رد نهائي من أنقرة".

وأشار إلى أنه لا معلومات بعد حول من سيترأس الوفد الإيراني.

وذكرت وسائل إعلام قبل ذلك، بأن اللقاء السادس حول سوريا في أستانا يمكن أن يعقد في منتصف آب/أغسطس القادم، لكن لم يتم تأكيد هذه الأنباء. وفي هذا الخصوص، ذكر السفير السوري لدى روسيا رياض حداد لـ"سبوتنيك"، بأنه من المرجح أن تجري المشاورات في نهاية آب/أغسطس، بحسب المخطط. ومن جانبها، لم تؤكد الخارجية الكازاخستانية في حديث مع سبوتنيك، أنباء نقلتها وسائل إعلام حول تأجيل الجولة القادمة من المباحثات في أستانا.

© Sputnik. Vladimir Pesniya اتفاقية تعاون روسية إيرانية لصناعة قاطرات مترو لصالح طهران

وكانت العاصمة الكازاخستانية أستانا، قد استضافت في الفترة 4-5 تموز/يوليو عام 2017، الجولة الخامسة من محادثات أستانا حول سوريا.

يذكر أن لقاءات الجولات الأربع السابقة بشأن التسوية السورية، في "أستانا" عقدت، يومي 23-24 كانون الثاني/يناير و 15-16 شباط/ فبراير و 14-15 آذار/مارس و 3-4 أيار/مايو.

ويمكن إيجاز النتيجة الرئيسية لهذه اللقاءات، بإنجاز تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، الذي تم الاتفاق عليه بين مجموعات المعارضة المسلحة والقوات السورية الحكومية بضمان من روسيا وتركيا وإيران، وتوقيع الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا، ما هيأ أكثر للتقدم في عملية الحوار للخروج من الأزمة والصراع الدامي الذي تعاني منه سوريا منذ أكثر من ست سنوات.