طائرات صينية تسابق شقيقاتها الروسية على جائزة أفضل قاذفة

تستضيف جمهورية الصين الشعبية للمرة الأولى مسابقة دولية للطيارين العسكريين كانت روسيا قد بادرت إلى تنظيمها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي إن قاذفات القنابل الروسية "تو-22إم3" ستنافسها في مسابقة "أفيادارتس 2017" طائرات Xian-6H و Xian-6K الصينية.

ولا بد من الإشارة إلى أن الطائرات الصينية المذكورة مشتقة من طائرة "تو-16" الروسية. وكانت طائرات Xian التي بدأت الصين بإنتاجها بترخيص سوفيتي نسخة طبق الأصل من طائرة "تو-16".

وفي عام 2011 ظهرت في الصين نسخة جديدة من قاذفة القنابل الروسية أطلق عليها Xian-6K. وتم تجهيزها بمحركات وإلكترونيات طيران جديدة. وارتفع مدى طائرة Xian-6K من 1800 كيلومتر إلى 3000 كيلومتر. وتقدر طائرة Xian-6K على حمل 12 طنا من القنابل والصواريخ. ويشمل تسليحها صواريخ CJ-10A القادرة على حمل رؤوس نووية. ويبلغ مدى صاروخ CJ-10A، 2500 كيلومتر.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن فعاليات مسابقة "أفيادارتس 2017" تتضمن إغارة قاذفات القنابل على أهداف أرضية تمثلها نماذج من طائرات "إف-16" و"ميغ-19".