الكرملين يتفق مع تقييم ترامب للعلاقات الثنائية ومستواها المتدني لحد الخطورة

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يتفق مع تقييمات ترامب للمستوى المتدني إلى حد الخطورة للعلاقات الروسية - الأمريكية، ويقر بنقص التعاون في المسائل الحيوية الهامة.

وقال بيسكوف للصحفيين "نحن نتفق بشكل كامل مع هذا الرأي، الخطر يمكن أن يكمن في نقص التفاعل والتعاون في تلك المسائل التي تعتبر مهمة حيوية لدولتينا وشعبينا".

وحول الرد على توسيع العقوبات الأوربية، قال بيسكوف "إن إمكانية فرض الاتحاد الأوروبي لعقوبات جديدة على روسيا بسبب الوضع القائم حول توربينات "سيمنز" لا يستحق أي ردة فعل من الجانب الروسي".

وقال للصحفيين تعليقا على معلومات حول إمكانية توسيع العقوبات الأوروبية بسبب ذلك "هذا ليس سببا لردة فعلنا".

أما بالنسبة لاتفاقية فصل الصلاحيات بين سلطات روسيا وتتارستان، أعلن "أن الكرملين سيعلن عن موقفه إزاء إمكانية إعادة إبرام اتفاقية حول فصل الصلاحيات بين سلطات روسيا وتتارستان، عندما يكون ذلك مناسبا"، مؤكدا حول ما إذا كانت موسكو تعتزم إعادة إبرام هذه الاتفاقية "عندما سنرى ذلك مناسبا، سنعلن عن موقفنا إزاء ذلك".