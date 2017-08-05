(بالصور والفيديو) بوتين يقضي إجازته في سيبيريا...ويطارد سمكة تحت الماء

أمضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجازة قصيرة، استمرت يومين في سيبيريا، حيث تنوعت مابين التخييم والمشي وصيد السمك.

الرحلة القصيرة التي قضاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي رافقه فيها كل من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس جمهورية خاكاسيا فيكتور زيمين.

تنوعت ما بين االمشي في غابات التايغا وممارسة صيد السمك، التي تعتبر إحدى الهوايات التي يحبها الرئيس الروسي.

حيث قام بإرتداء بذلة للغطس، وسبح في قاع بحيرة سيبيريا بحثا عن الأسماك، وتمكن من اصطياد سمكة بعد مضي ساعتين من البحث، كما صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف.

كما شارك بوتين في إطلاق عدد من المشاريع التنموية في المنطقة، وتحديدا في بحيرة بايكال، حيث شارك بإطلاق 50 ألف سمكة صغيرة من نوع "أومول" في البحيرة التي تعتبر محمية طبيعية.