"البجعة" الروسية تتقدم على زمانها عشرات السنين

تقوم شركة "توبوليف" الروسية للطائرات بتطوير ما أنتجته في وقت سابق من طائرات حربية.

ومن أهم منتجات شركة "توبوليف" قاذفات القنابل والصواريخ "تو-160" و"تو-95إم إس".

وتقوم هذه الطائرات، وهي قادرة على حمل الأسلحة النووية، بتسيير دوريات أمنية منتظمة في أجواء روسيا وخارجها، أي أنها تؤدي دورا هاما جدا في حماية روسيا. ولهذا السبب تعطي القيادة العسكرية الروسية أولوية قصوى لتطوير هذه الطائرات حتى تظل في الخدمة.

وشدد وزير الدفاع سيرغي شويغو خلال اجتماعه مع قادة القوات المسلحة الروسية في يوم الجمعة (4/8/2017) على ضرورة الاهتمام بزيادة الكفاءة القتالية لطائرات "تو-160" و"تو-95إم إس".

ولم يكن مصادفة أن يواظب وزير الدفاع على زيارة مصنع الطائرات في مدينة قازان، فهذا المصنع يعطي نفسا جديدا لطائرة "تو-160" بإنتاج طائرة جديدة يطلق عليها "تو-160إم2".

وكان الوزير شويغو قد وصف طائرة "تو-160" المسماة بـ"البجعة البيضاء" بأنها طائرة فريدة تتقدم على زمانها عشرات السنين، مشيرا إلى أن لا أحد أبدع طائرة أفضل من هذا النوع حتى الآن.