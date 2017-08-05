مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: العقوبات الأحادية ضد كوريا الشمالية غير قانونية (فيديو)

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، كوريا الشمالية للعودة إلى اتفاقية نزع السلاح النووي، مشدداً على أن العقوبات الأحادية ضدها مضرة وغير قانونية.

© AP Photo/ Jason DeCrow مجلس الأمن يقر بالإجماع عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن، اليوم السبت، 5 أغسطس/أب، إن أي مغامرة عسكرية على جانبي شبه الجزيرة الكورية ستتحول إلى كارثة للاستقرار الإقليمي،وذلك وفقاً لرويترز.

وانتقد نيبينزيا، نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي في كوريا الجنوبية، مؤكداً أن ذلك سيكون عاملا إضافيا لعدم الاستقرار. وقال إن التحرك نحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية سيكون صعبا مع استمرار شعور كوريا الشمالية بالتهديد وإجراء تحركات عسكرية واسعة النطاق من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.