لافروف وتيلرسون يعقدان اجتماعا في مانيلا للمرة الأولى بعد قانون العقوبات الجديد

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون اجتماعا في العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم الأحد 6 أغسطس/آب، على هامش فعاليات منتدى آسيان.

© Sputnik. Sergey Guneev موسكو تحضر للقاء لافروف وتيليرسون في مانيلا وتأمل بنهج بناء من الجانب الأمريكي

وأكد مراسل "سبوتنيك" أن لافروف وتيلرسون، سيجتمعان للمرة الأولى بإقرار إقرار قانون العقوبات الأميركي الجديد ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ومن المتوقع أن يناقش الوزيران الأمور المتعلقة بالتعاون الثنائي، كذلك المواضيع المدرجة على الأجندة الدولية للبلدين، بما في ذلك الأوضاع في سوريا.