لافروف وجاويش أوغلو يلتقيان في مانيلا بشأن الأزمة السورية

اجتمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مانيلا، اليوم الأحد 6 أغسطس/آب، على هامش المنتدى الإقليمي "لآسيان" ، حيث تركز الحديث خلال لقائهما على بحث الأزمة السورية.

© Sputnik. Sergey Guneev لافروف وتيلرسون يعقدان اجتماعا في مانيلا للمرة الأولى بعد قانون العقوبات الجديد

ونشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم بيان جاء فيه:

ناقش كل من لافروف وأوغلو بالتفصيل الوضع في سوريا، بما في ذلك في سياق تنفيذ المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق وقف التصعيد في الجمهورية العربية السورية، وتعزيز نظام وقف العمليات القتالية، والمساعدة وتشجيع التوصل إلى تسوية سياسية هناك.

وأشار بيان الخارجية إلى أن لافروف استعرض مع نظيره التركي بشكل منفصل المسائل المتعلقة بالعلاقات الروسية التركية.

في السياق ذاته، عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون اجتماعا في مانيلا، وأكد مراسل "سبوتنيك" أن لافروف وتيلرسون، سيجتمعان للمرة الأولى بإقرار إقرار قانون العقوبات الأمريكي الجديد ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.