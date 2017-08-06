خبراء روس وأمريكيين للتحاور بشأن صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا والولايات المتحدة الأميركية بحاجة إلى التحاور حول معاهدة الصواريخ النووية قصيرة ومتوسطة المدى، مشيرًا إلى أنه سيتم تكليف الخبراء في كلا الدولتين بإجراء حوار في هذا الشأن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال لافروف، عقب اجتماع عقده مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون بالعاصمة الفلبينية مانيلا اليوم الأحد، "تحدثنا عن إجراء حوار عملي، واحترافي، وغير مُسيس، حول معاهدة الصواريخ النووية قصيرة ومتوسطة المدى".

وأضاف "يبدو أننا وجدنا تفهمًا لدى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، وسيتم إعطاء تعليمات لخبرائنا لبدء الحوار".

يذكر أن معاهد الصواريخ النووية قصيرة ومتوسطة المدى تحظر امتلاك الدولتين صواريخ نووية باليستية أرضية وصواريخ مجنحة يتراوح مداها من 500 إلى 5.5 ألف كلم. وتتبادل روسيا والولايات المتحدة، من حين لآخر، الاتهامات بانتهاك المعاهدة التي وقعها الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف والرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان عام 1987.

وتطرق لافروف إلى زيارة قريبة يقوم بها الممثل الخاص للولايات المتحدة في أوكرانيا إلى روسيا قائلأ إن "وزير الخارجية الأميركي أكد أنه من المقرر في المستقبل القريب إجراء اتصال مع ممثلنا (مساعد الرئيس فلاديمير بوتين فلاديسلاف سوركوف)، وأن الممثل الخاص للأمم المتحدة كورت فولكر سوف يزور روسيا في المستقبل القريب".

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية كانت قد أعلنت في تموز/ يوليو الماضي اعتزامها الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن القضية الأوكرانية.

ويذكر أيضًا أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك اللتين قد أعلنتا استقلالها من طرف واحد تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/فبراير من العام نفسه. ووفقا لأخر إحصاءات الأمم المتحدة فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

كما أن مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس تجري مناقشتها بما في ذلك في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة بما في ذلك إقامة الهدنة. إلا أن الاشتباكات بين طرفي النزاع تتواصل رغم اتفاقات الهدنة.