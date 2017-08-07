روسيا تهدف لتقليص اعتمادها على أنظمة الدفع الأمريكية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قوله اليوم الاثنين إن بلاده ستسرع في العمل على تقليص اعتمادها على أنظمة الدفع الأمريكية وعلى الدولار كعملة لتسوية المعاملات ردا على العقوبات الأمريكية. بحسب ما نقلته رويترز.

© Sputnik. Grigoriy Sysoyev بيسكوف: روسيا تدافع عن مصالحها ولا يجب أن يشكك أحد في ذلك

وقال ريابكوف "سنكثف بالطبع الجهود المتعلقة ببدائل الاستيراد، الاستعاضة عن الاستيراد بالإنتاج المحلي، وتقليص الاعتماد على أنظمة الدفع الأمريكية، وعلى الدولار كعملة تسوية، وما إلى ذلك. هذا ما تلح إليه الحاجة".

وفي سياق متصل أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، قبل أيام أن توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على قانون العقوبات لا يغير شيئا بحكم الواقع، لأن الوثيقة ستصبح قانونا بكل الاحوال.

وقال بيسكوف معلقا على توقيع ترامب: "ليس خبرا. الحقيقة أن مشروع القانون صدر وسيصبح قانونا بشكل تلقائي بتوقيع أم بدون توقيع الرئيس الأمريكي. أي لا يغير شيئا بحكم الواقع".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، على قانون العقوبات الجديد ضد روسيا وإيران، قال فيه: "على الرغم من عيوبه، من أجل الوحدة الوطنية".