معهد قضايا الأمن والتنمية المستدامة يمنح دبلوم شرف لإعلامي في "سبوتنيك"

وجاء في نص الدبلوم: للمساهمة الشخصية الكبيرة المبذولة لتحقيق السلام وتطوير العلاقات الروسية العربية وتوطيد عرى الصداقة مع الجمهورية العربية السورية وبلدان الشرق الأوسط، وتقديرا لوطنيته العالية والولاء والوفاء لقضيته وواجبه وشجاعته وكفاءته المهنية.

© Sputnik. Naowaf Ibrahim معهد قضايا الأمن والتنمية المستدامة يمنح دبلوم شرف للإعلامي في "سبوتنيك"

كما ذكر موقع المعهد "تم منح دبلوم شرف ومجموعة من الهدايا القيمة للدكتور نواف إبراهيم، الإعلامي في وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" — وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك "، تقديراً لجهوده ومساهمته الشخصية الكبيرة في تحقيق السلام وتنمية العلاقات الروسية العربية وتعزيز التعاون مع الجمهورية العربية السورية ومع بلدان الشرق الأوسط، فضلاً عن وطنيته العالية والولاء والوفاء لقضيته وواجبه وشجاعته وكفاءته المهنية، وكان هذا القرار قد اعتمد مؤخراً بالإجماع من قبل مجلس إدارة المؤسسة".

وقرأ مدير معهد قضايا الأمن والتنمية المستدامة فيكتور أنانييف، خلال فعالية التكريم، القرار المتخذ بتعيين نواف إبراهيم بشكل رسمي نائباً لمدير المعهد لشؤون العلاقات والتعاون مع المؤسسات الإعلامية والمنظمات غير الربيحية.

النص الكامل للخبر باللغة الروسية يوجد في الرابط التالي