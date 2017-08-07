إعلان طلب إخلاء مطار سوتشي كان خطأ تقنيا

جرى في مبنى مطار سوتشي الدولي، اليوم الإثنين، وعبر مكبرات الصوت عن طريق الخطأ إعلان وقوع حدث طارئ، في الوقت الذي حافظ فيه المسافرون على الهدوء، واستمروا بإجراءات السفر والتفتيش.

© Sputnik. Nina Zotina انتشال جثة قبطان الطائرة المنكوبة قبالة سوتشي

موسكو — سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك"، بأنه جرى بعد ظهر اليوم الإثنين في مطار سوتشي، الإعلان فجأة عن عطل طارئ، ونقل المتحدث عبر مكبرات الصوت النص التالي: "يرجى الانتباه في المبنى، حدثت حالة طارئة ويطلب منكم الالتزام بالهدوء ومغادرة المبنى على الفور…وعند الخروج من المبنى يطلب منكم الابتعاد إلى مسافة آمنة".

وفي الوقت الذي اتجه فيه فعلا بعض المسافرين إلى المخرج، واصل البعض الآخر، على العكس من ذلك، الدخول إلى المبنى لاستكمال إجراءات السفر.

وردا على سؤال من مراسل "سبوتنيك" أوضح عمال أمن المطار بأن ما جرى كان خطأ فنيا ناجما عن حرارة الطقس. وجرى تكرار الإعلان الخاطئ لمدة 20 دقيقة، باللغتين الإنجليزية والروسية.