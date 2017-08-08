لافروف: لا يوجد بديل عن استئناف العملية السياسية مع كوريا الشمالية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو مقتنعة بأنه لا يوجد بديل عن استئناف العملية السياسية مع كوريا الشمالية ومستعدة للحوار مع بيونغ يانغ.

© REUTERS/ YURI GRIPAS البيت الأبيض: ترامب يشكر روسيا والصين على التعاون في ملف كوريا الشمالية

وقال لافروف للصحفيين اليوم الثلاثاء، 8 أغسطس/أب: "نحن مقتنعون بأنه لا يوجد بديل لاستئناف العملية السياسية، ولا سيما المحادثات السداسية".

وأضاف "وضعت كل من روسيا والصين مقترحات بهذا الصدد، وسنقوم بالترويج لها في نيويورك وفي أماكن أخرى، وبطبيعة الحال، سوف نواصل الحوار مع جيراننا في كوريا الشمالية".

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى، بالإجماع، يوم السبت الماضي بتشديد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية رداً على إطلاق الصواريخ البالستية من بيونغ يانغ في تموز / يوليو الماضي.