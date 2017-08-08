أعضاء من "جماعة التبليغ" المتطرفة في قبضة الأمن الفدرالي الروسي

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أن رجال الأمن ألقوا القبض في جمهورية باشكيريا (1200 كم، شرق موسكو)، على ثلاثة من أعضاء منظمة دولية متطرفة ممنوعة في روسيا تدعى "جماعة التبليغ".

أوفا — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم جهاز الأمن بهذا الصدد: "ألقي القبض على ثلاثة أعضاء. وهم من سكان منطقة "تويماز" و"شاران"، تم توجيه تهمة إليهم، ووفقا لحكم القاضي، تم احتجازهم. وهرب أحدهم إلى خارج باشكيريا أثناء عمليات التحريات عنهم وإلقاء القبض عليهم، وهو الآن في قائمة المطلوبين الاتحادية".

وعثر المحققون في بيوت المشتبه بهم على كتب متطرفة، ومواد ترويجية تستخدم من قبل "جماعة التبليغ" لتجنيد مشاركين جدد.

وأضاف المتحدث: "وفقا للبيانات الأخيرة، كانت المجموعة التي ألقي على أفرادها، قبل عام 2015، خلية سرية، تم تفعيلها من قبل المشرفين الأجانب بعد تحييد خلية غيرها لـ"جماعة التبليغ" من قبل الأمن، حكم على أعضائها في تموز/ يوليو الماضي، بالسجن".