ما سر رشاقة بوتين

بعد تداول الإعلام الغربي لمقاطع وصور تظهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يقضي إجازته في جنوب سيبريا، تساءل الرأي العام الغربي والأوروبي عن سر رشاقة بوتين الذي يتمتع بصحة جيدة.

وكشفت مصادر مقربة من الرئيس الروسي، أن الأخير يمارس حياته وفق برنامج دقيق وصعب حدده له خبراء ومختصون يعملون لدى بوتين شخصيا، ومن أبرز الأنشطة التي يقوم بها بوتين هي رياضة كمال الأجسام حيث يمتلك الرئيس الروسي قاعة رياضية خاصة تتميز بأحدث الأجهزة والمعدات الرياضية.

© Sputnik. Michael Klimentyev الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف خلال ممارسة تمارينهم الرياضية في مقر "بوتشاروف روتشي" في مدينة سوتشي.

وبالرغم من ضيق الوقت لدى الرئيس الروسي، يسعى بوتين إلى إيجاد وقت لممارسة السباحة الحرة لمدة ساعة تقريبا، حيث تمتلك الرئاسة الروسية مسبحا أولمبيا مخصصا لشخصيات الدولة.

© Sputnik. Alexei Druzhinin من أرشيف المكتب الصحفي التابع للرئاسة الروسية - الرئيس فلاديمير بوتين خلال رحلته في جمهورية تيفا، روسيا

وككل شخص، يمتلك بوتين هوايات رياضية مفضلة، يناضب على ممارستها كلما سنح له الوقت بذلك وأهمها ممارسة رياضة الجودو، بالإضافة الى ذلك يحب بوتين ركوب الخيل والاعتناء بالحيوانات المفترسة.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تدريبات "الجودو" مع أحد أفراد فريق الجودو الروسي

ومن بين الرياضات المحببة لدى الرئيس الروسي رياضة الهوكي التي يلعبها باستمرار مع أصدقائه وموظفيه.