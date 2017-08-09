لافروف: التهديد الارهابي قائم رغم التقدم في التسوية السورية ومحاربة الإرهاب

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن التهديد المتأتي من الإرهاب لم يختفي بعد، على الرغم من التقدم في التسوية السورية ومحاربة الإرهاب.

وقال لافروف، في ختام مباحثاته مع نظيره الإندونيسي: "على الرغم من التقدم المعين في قضية التسوية السورية ومحاربة الإرهاب، إلا أن التهديد القادم من تنظيم "داعش الإرهابي" لم يختف.

وأضاف قائلا: "المنتمون إلى هذه المجموعة الإجرامية ينتشرون في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك في المناطق القريبة من روسيا وأندونيسيا".