لافروف: روسيا مهتمة بدعم إمكانيات إندونيسيا في مجال التعاون العسكري التقني

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن بلاده مهتمة بدعم إمكانيات إندونيسيا في مجال التعاون العسكري التقني، لمواجهة التهديدات المختلفة.

© Sputnik. Alexey Filippov سفير أندونيسيا بموسكو: منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية محط اهتمام إندونيسيا

جاكرتا-سبوتنيك.وقال بعد مباحثاته مع نظيره الإندونيسي، ريتنو مارسودي: "نحن مهتمون بدعم إمكانيات إندونيسيا في مواجهة التهديدات.

تحدثنا اليوم كثيرا عن خطر الإرهاب، الذي نواجهه جميعاً".

وفقا للافروف، توجد هيئة تعاون عسكري تقني ثنائية، روسية —إندونيسية، عقدت اجتماعا في نهاية العام الماضي.

وقال: "وفقا لتقديراتنا، المشاكل التي تم نقاشها يتم حلها بنشاط".