وزير خارجية الفاتيكان يزور روسيا في 20 أغسطس

أفادت مصادر دبلوماسية مقربة من الكرسي الرسولي، اليوم الأربعاء، أن وزير خارجية الفاتيكان، الكردينال بيترو بارولين، سيقوم بزيارة إلى روسيا في الفترة 20-24 آب/أغسطس.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich بابا الفاتيكان: الله لا يملك عصا سحرية

مدينة الفاتيكان-سبوتنيك.وقالت المصادر لـ"سبوتنيك" بأنه من المتوقع أن يلتقي بارولين خلال زيارته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، و بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل،

فضلا عن غيرهما من الشخصيات البارزة في الدولة الروسية والكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وسبق للكردينال بارولين أن أعلن بنفسه نهاية حزيران/يونيو الماضي عن زيارته المرتقبة إلى روسيا، كما أكد مرارا أنه سيتوجه إلى موسكو كمساعد مقرب من البابا فرانسيس ويعتزم مناقشة أمور مختلفة، وعلى وجه الخصوص،

الوضع الحالي في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا، التي قام بزيارتها في حزيران/يونيو من العام الماضي.