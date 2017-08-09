أكثر من 12 مليون زهرة توليب تزين شوارع موسكو في الخريف المقبل

ستطل العاصمة الروسية موسكو، في الخريف المقبل بحلة جديدة، حيث سيتم غرس أكثر من 12 مليون زهرة توليب في شوارع وحدائق العاصمة موسكو.

موسكو — سبوتنيك. قالت مديرة مراقبة الإنتاج بمؤسسة "أوزيلينينيي" (زراعة المساحات الخضراء) الحكومية، لاريسا نيكيتينا "للمشاركة في المزاد يجب أن تكون الشركة كبيرة ومتخصصة، وتركز على أسواق زهرة التوليب في هولندا، وتكون قادرة على توريد 12 مليون غرسة زراعية".

وتجدر الإشارة إلى أن الغرسة الزراعية يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات التقنية، ولديها شهادة من الشركة المصنعة، مما يؤكد جودة السلع.

ويجري التخطيط هذا الخريف لزرع أكثر من 100 من الأنواع المختلفة من زهور التوليب على مساحة 227 ألف متر مربع.

وتحقيقا لهذه الغاية، تخطط سلطات المدينة إنفاق 166 مليون روبل (2.8 مليون دولار). وسوف يجري تحديد المزود عن طريق المزاد الإلكتروني.