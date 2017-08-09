روسيا تأمل بامتناع الولايات المتحدة عن استفزاز كوريا الشمالية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن روسيا تأمل بأن الولايات المتحدة ستمتنع عن استفزاز كوريا الشمالية.

© Sputnik. Grigory Sysov الأمم المتحدة قلقة من تزايد الخطابات العدائية حول كوريا الشمالية

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال نيبينزيا للصحفيين، إن روسيا أخذت بعين الاعتبار تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، مضيفا "نود أن تحافظ الولايات المتحدة على ضبط النفس، وتستمر بالامتناع عن أي خطوات من شأنها استفزاز الطرف الآخر لتقوم بأعمال خطيرة".

واعتبر نيبينزيا أن نشر صواريخ "ثاد" الأمريكية للدفاع الجوي لا يحل مشكلة الدفاع من الصواريخ الباليستية، مؤكدا في الوقت ذاته أن روسيا مستعدة للمساهمة في إقامة الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

هذا، وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد هدد أمس الثلاثاء، بالرد على استفزازات محتملة لكوريا الشمالية بـ "النار والغضب"، فيما هددت بيونغ يانغ من جانبها بضرب جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ بالصواريخ.

يذكر، أن كوريا الشمالية، أطلقت في شهر تموز/يوليو الماضي صاروخين، قالت الولايات المتحدة إنهما صاروخان عابران للقارات. وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا يشدد العقوبات على كوريا الشمالية عقب التجارب الصاروخية الأخيرة.