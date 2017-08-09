روسيا تأمل بامتناع الولايات المتحدة عن استفزاز كوريا الشمالية

واعتبر نيبينزيا أن نشر صواريخ "ثاد" الأمريكية للدفاع الجوي لا يحل مشكلة الدفاع من الصواريخ الباليستية، مؤكدا في الوقت ذاته أن روسيا مستعدة للمساهمة في إقامة الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.
هذا، وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد هدد أمس الثلاثاء، بالرد على استفزازات محتملة لكوريا الشمالية بـ "النار والغضب"، فيما هددت بيونغ يانغ من جانبها بضرب جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ بالصواريخ.
يذكر، أن كوريا الشمالية، أطلقت في شهر تموز/يوليو الماضي صاروخين، قالت الولايات المتحدة إنهما صاروخان عابران للقارات. وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا يشدد العقوبات على كوريا الشمالية عقب التجارب الصاروخية الأخيرة.
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