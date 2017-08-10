بوتين يجري تغييرات في وزارة العدل

عيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نائبين جديدين لوزير العدل، وأقال نائب رئيس الهيئة الفدرالية للمأمورين القضائيين، التابعة للوزارة.

وجاء في المرسوم الرئاسي المنشور على موقع المعلومات القانونية: "تعيين نوفاك دينيس — نائباً لوزير العدل، فيودوروف فاديم — نائباً لوزير العدل".

ونص المرسوم كذلك، على إقالة نائب رئيس الهيئة الفدرالية للمأمورين القضائيين، فلاديمير مولوف.

موسكو — سبوتنيك. ويذكر أن دينيس نوفاك، شغل منصب نائب مدير قسم قانون الاقتصاد في وزارة العدل، وهو معروف بأنه عمل في الفترة الأخيرة على مشروع قانون أثار ضجة حول إلغاء الحظر على حرمان المستدينين من المصارف مسكنهم الوحيد في حال عجزهم عن السداد. وترأس فاديم فيودوروف الإدارة العامة لوزارة العدل في العاصمة الروسية.