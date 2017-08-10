صواريخ كاليبر تصل إلى سيفاستوبول على متن غواصة كراسنودار (صور)

استقبلت مدينة سيفاستوبول اليوم الغواصة "كراسنودار" والتي تتميز بكونها اهدأ غواصة في العالم، حيث وصلت إلى سواحل شبه جزيرة قادمة من سوريا بعد أن كانت قد انضمت إلى أسطول البحر المتوسط في أوائل شهر أيار / مايو من هذا العام.

غواصة جديدة تعمل بالديزل "كراسنودار" في سيفاستوبل © Sputnik. Vasiliy Batanov

مراسم استقبال الغواصة الجديدة التي تعمل بالديزل "كراسنودار" في سيفاستوبل © Sputnik. Vasiliy Batanov

مراسم استقبال الغواصة الجديدة التي تعمل بالديزل "كراسنودار" في سيفاستوبل © Sputnik. Vasiliy Batanov

غواصة جديدة تعمل بالديزل "كراسنودار" في سيفاستوبل © Sputnik. Vasiliy Batanov

عسكري روسي وفتاته خلال مراسم استقبال الغواصة الجديدة التي تعمل بالديزل "كراسنودار" في سيفاستوبل © Sputnik. Vasiliy Batanov

غواصة جديدة تعمل بالديزل "كراسنودار" في سيفاستوبل © Sputnik. Vasiliy Batanov

غواصة جديدة تعمل بالديزل "كراسنودار" في سيفاستوبل © Sputnik. Vasiliy Batanov

مراسم استقبال الغواصة الجديدة التي تعمل بالديزل "كراسنودار" في سيفاستوبل © Sputnik. Vasiliy Batanov

مراسم استقبال الغواصة الجديدة التي تعمل بالديزل "كراسنودار" في سيفاستوبل © Sputnik. Vasiliy Batanov

غواصة جديدة تعمل بالديزل "كراسنودار" في سيفاستوبل © Sputnik. Vasiliy Batanov 1 / 10 © Sputnik. Vasiliy Batanov غواصة جديدة تعمل بالديزل "كراسنودار" في سيفاستوبل

© Sputnik. Alexey Kudenko إلى أي غرض تتوجه أكبر غواصة نووية في العالم

وتعرف الغواصة باسم "القاتل الهادئ" وتحمل على متنها ترسانة قوية من ستة أنابيب لطوربيد 533 ملم ، وأربعة صواريخ من نوع " كاليبر" و 18 طوربيد، منظومات الدفاع الجوي المحمولة "ستريلا 3"، 24 لغم، وثمانية صواريخ.

تمكنت "كراسنودار"، جنبا إلى جنب مع الفرقاطة الحربية " الأميرال أيسن " من اتمام المهمة القتالية الموكلة اليهم في محاربة داعش بنجاح.

ويؤكد الخبراء إن غواصات المشروع رقم 636 هي الأهدأ في العالم، وتتفوق على نظيراتها من منظمة حلف شمال الأطلسي، ويمكن أن تكون غير مرئية للعدو.