صواريخ كاليبر تصل إلى سيفاستوبول على متن غواصة كراسنودار (صور)

- غواصة جديدة تعمل بالديزل "كراسنودار" في سيفاستوبل© Sputnik. Vasiliy Batanov
- مراسم استقبال الغواصة الجديدة التي تعمل بالديزل "كراسنودار" في سيفاستوبل© Sputnik. Vasiliy Batanov
- مراسم استقبال الغواصة الجديدة التي تعمل بالديزل "كراسنودار" في سيفاستوبل© Sputnik. Vasiliy Batanov
- غواصة جديدة تعمل بالديزل "كراسنودار" في سيفاستوبل© Sputnik. Vasiliy Batanov
- عسكري روسي وفتاته خلال مراسم استقبال الغواصة الجديدة التي تعمل بالديزل "كراسنودار" في سيفاستوبل© Sputnik. Vasiliy Batanov
- غواصة جديدة تعمل بالديزل "كراسنودار" في سيفاستوبل© Sputnik. Vasiliy Batanov
- غواصة جديدة تعمل بالديزل "كراسنودار" في سيفاستوبل© Sputnik. Vasiliy Batanov
- مراسم استقبال الغواصة الجديدة التي تعمل بالديزل "كراسنودار" في سيفاستوبل© Sputnik. Vasiliy Batanov
- مراسم استقبال الغواصة الجديدة التي تعمل بالديزل "كراسنودار" في سيفاستوبل© Sputnik. Vasiliy Batanov
- غواصة جديدة تعمل بالديزل "كراسنودار" في سيفاستوبل© Sputnik. Vasiliy Batanov
وتعرف الغواصة باسم "القاتل الهادئ" وتحمل على متنها ترسانة قوية من ستة أنابيب لطوربيد 533 ملم ، وأربعة صواريخ من نوع " كاليبر" و 18 طوربيد، منظومات الدفاع الجوي المحمولة "ستريلا 3"، 24 لغم، وثمانية صواريخ.
تمكنت "كراسنودار"، جنبا إلى جنب مع الفرقاطة الحربية " الأميرال أيسن " من اتمام المهمة القتالية الموكلة اليهم في محاربة داعش بنجاح.
ويؤكد الخبراء إن غواصات المشروع رقم 636 هي الأهدأ في العالم، وتتفوق على نظيراتها من منظمة حلف شمال الأطلسي، ويمكن أن تكون غير مرئية للعدو.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)