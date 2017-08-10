باتروشيف يبحث مع مسؤول أمني ألماني التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

اجتمع رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، نيقولاي باتروشيف، مع رئيس جهاز حماية الدستور الألماني (جهاز المخابرات الألماني)، هانز غيورغ ماسن، وناقشا التعاون بين الدولتين في مجال محاربة الإرهاب.