الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات تدرج تطبيق "سناب شات" ضمن سجلاتها

أدخلت هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات وتقنية المعلومات "روسكوم نادزور"، شركة "سناب انس" وهي الشركة المالكة لموقع تطبيقات الرسائل الإلكترونية على الأجهزة المحمولة "سناب شات"، في سجل منظمي نشر المعلومات.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان: "أدخلت روسكوم نادزور، يوم الخميس الـ10 من آب/ أغسطس، في سجل منظمي نشر المعلومات سناب انس. — الشركة المالكة لموقع تطبيقات الرسائل الإلكترونية على أجهزة الهاتف المحمول سناب شات. وأدخلت الشركة في السجل بعد أن استجابت لمطالب روسكوم نادزور، بتقديم المعلومات اللازمة".

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات وتقنية المعلومات، ألكسندر جاروف، أن "روسكوم نادزور"، تجري حوارا نشطا مع جميع مواقع تطبيقات الرسائل الإلكترونية لإدراجها في سجل منظمي نشر المعلومات، وأن إدراجها في السجل — مسألة وقت.

هذا وكان مدير الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة "روسكوم نادزور"، قد دعا يوم 23 حزيران/ يونيو، فريق "تلغرام" ومؤسسه بافل دوروف، شخصيا، للالتزام بالتشريعات الروسية، وتقديم البيانات للهيئة لإدراجها في سجل منظمي نشر المعلومات.

وأشار جاروف، إلى أن الوقت لتنفيذ متطلبات الهيئة أصبح قليلا. وفي حال مواصلة التجاهل، سيتم حظر تطبيق "تلغرام" في روسيا. ووافق مؤسس "تلغرام"، بافل دوروف، على إدراج التطبيق في سجل الهيئة الروسية للرقابة في مجال الاتصالات، لكن فقط باستخدام المعطيات المفتوحة دون أية التزامات إضافية.