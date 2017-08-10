روسيا تعبر عن القلق إزاء العنف الجنسي من قبل المجموعات الإرهابية في أفريقيا

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن القلق إزاء المعلومات حول الجرائم التي ترتكب بحق النساء والأطفال والعنف الجنسي من قبل المجموعات الإرهابية في أفريقيا.

موسكو- سبوتنيك. وقال نيبينزيا، في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول السلام والأمن في أفريقيا: "نحن قلقون إزاء المعلومات حول العنف الجنسي من قبل الجماعات الإرهابية مثل "داعش" و"بوكو حرام"، التي تستمر بالورود. ونحن ندين بحزم هذه الممارسات من قبل الإرهابيين. وندعو الدول إلى التعاون بشكل أوثق في محاربة "اقتصاد الظل" للإرهابيين الذين يحصدون الأموال من الاتجار بالبشر والعبودية الجنسية والإجبار على ممارسة الدعارة".

وأكد المندوب الدعم الروسي لعمل القوات الأفريقية متعددة الجنسيات التي تحارب تنظيم "بوكو حرام".

وشدد على أن حماية النساء والأطفال من العنف الجنسي خلال النزاعات المسلحة تعتبر من أولويات الحكومات المشاركة في تلك النزاعات، مشيرا إلى أنه يجب على الأمم المتحدة مساعدة الدول الأفريقية في محاربة العنف ضد النساء.