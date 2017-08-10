رئيس الشيشان يعلن العثور على أقارب الأطفال الروس الذين كانوا في العراق (فيديو)

أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، اليوم الخميس، عن العثور على أقارب أربعة أطفال روس نقلهم آباؤهم إلى العراق أثناء انضمامهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وتركوهم هناك.

موسكو — سبوتنيك. وكتب قاديروف في حسابه على موقع "انستغرام" للتواصل الاجتماعي "رد على ندائنا أقارب طفلتين وولدين، عثرنا عليهم في العراق. وتعرفوا على الأطفال سلطان علييف وعلي محمدوف والشقيقتين فاطمة وخديجة. وهم من خاسافيورت ومحج قلعة".

هذا، وكان قاديروف قد نشر على "انستغرام" مقاطع فيديو تم تصويرها في بيت رعاية الأطفال ببغداد، ظهر فيه أطفال نقلهم آباؤهم، الذين انضموا لتنظيم "داعش" الإرهابي، إلى العراق، وتركوهم بعد تحرير مدينة الموصل. وأعرب قاديروف عن أمله بإيجاد أهالي الأطفال في روسيا من أجل عودة الأطفال للوطن.

وذكر قاديروف في وقت سابق أيضا أن هناك نحو 300 طفل يحملون جنسية روسية أو جنسية بلدان رابطة الدول المستقلة، موجودين ببيوت رعاية الأيتام العراقية. وتعمل السلطات على إعادة الأطفال الروس من سوريا والعراق إلى الوطن.