تعرف على أخطر 5 طائرات حربية روسية

وبحسب تقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية تضم قائمة المقاتلات الروسية التي يخشاها الغرب الطائرات التالية:

© Sputnik. Maxim Blinov مقاتلة سو-27

سو-27

اصطلح حلف شمال الأطلسي على تسمية هذه المقاتلة المتعددة المهام بـ"فلانكر". تتواجد مقاتلات "سو-27" في أنحاء العالم كافة. خصصت "سو-27" لتحقيق التفوق في الجو. يبلغ مداها المُجدي 750 كيلومترا وهي قادرة على التقدم على مقاتلات "إف-16" و"إف/أ-18" الأمريكية.

© Sputnik. Ramil Sitdikov مصنع لانتاج مقاتلات "ميغ-29" متعددة المهام في محيط موسكو

ميغ-29

تتمتع هذه المقاتلة الصغيرة نسبياً بقدرة غير عادية على المناورة وتحمُّل أعباء الدوران السريع في الجو. تحتوي على 7 نقاط تعليق تحت الجناح لحمل صواريخ وقنابل يتجاوز وزنها الإجمالي 2 طنّ.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy طائرة "سو-35"

سو-35

تنتمي إلى الجيل 4++ من المقاتلات. لا يقل مداها المُجدي عن 1600 كيلومتر. تستطيع تتبُّع 30 هدفا وضرب 8 أهداف في آن واحد. تتميز بالذكاء الاصطناعي. تتسلح بالصواريخ الموجهة والقنابل والمدفع.

© Sputnik. Sergey Mamontov المقاتلة "تي-50" خلال عرض جوي في معرض الطيران الدولي "ماكس-2017"

تي-50

تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات. تستطيع استخدام سرعة تزيد على 2600 كيلومتر في الساعة. تعتبر أفضل طائرة مقاتلة في العالم. لا تحتاج إلى حارق لاحق لتحقيق سرعة تفوق سرعة الصوت. تتمتع بقدرة كبيرة على التخفي. صُنعت من مواد مركبة ما يتيح زيادة السرعة وتعزيز القدرة على المناورة وحمل المزيد من الأسلحة.

© AP Photo/ ITAR-TASS/ Presidential Press Service/ Alexei Panov القاذفة الاستراتيجية "تو - 160" وعلى متنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تو-160

خصصت قاذفة القنابل والصواريخ الاستراتيجية هذه التي يسميها حلف شمال الأطلسي بـ"بلاكجاك" لتدمير الأهداف الهامة في المناطق البعيدة بواسطة السلاح النووي والأسلحة التقليدية. تعتبر طائرة سريعة جدا في مضمار قاذفات القنابل. تفوق كفاءةً نظيراتها الغربية. يبلغ مداها 7300 كيلومتر. روسيا هي الدولة الوحيدة التي تمتلك هذه الطائرات.