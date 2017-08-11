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07:10 11 أغسطس/ أب 2017
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    طائرة إيل-76 ومقاتلات سو-27

    تعرف على أخطر 5 طائرات حربية روسية

    © Sputnik. Kirill Kallinikov
    روسيا
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    تمتلك روسيا طائرات حربية تشكل خطرا على العالم حسب مصادر إعلامية غربية.

    وبحسب تقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية تضم قائمة المقاتلات الروسية التي يخشاها الغرب الطائرات التالية:

    مقاتلة سو-27
    © Sputnik. Maxim Blinov
    مقاتلة سو-27

    سو-27  

    اصطلح حلف شمال الأطلسي على تسمية هذه المقاتلة المتعددة المهام بـ"فلانكر". تتواجد مقاتلات "سو-27" في أنحاء العالم كافة. خصصت "سو-27" لتحقيق التفوق في الجو. يبلغ مداها المُجدي 750 كيلومترا وهي قادرة على التقدم على مقاتلات "إف-16" و"إف/أ-18" الأمريكية.

    مصنع لانتاج مقاتلات ميغ-29 متعددة المهام في محيط موسكو
    © Sputnik. Ramil Sitdikov
    مصنع لانتاج مقاتلات "ميغ-29" متعددة المهام في محيط موسكو

    ميغ-29

    تتمتع هذه المقاتلة الصغيرة نسبياً بقدرة غير عادية على المناورة وتحمُّل أعباء الدوران السريع في الجو. تحتوي على 7 نقاط تعليق تحت الجناح لحمل صواريخ وقنابل يتجاوز وزنها الإجمالي 2 طنّ.

    طائرة سو-35
    © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    طائرة "سو-35"

    سو-35

    تنتمي إلى الجيل 4++ من المقاتلات. لا يقل مداها المُجدي عن 1600 كيلومتر. تستطيع تتبُّع 30 هدفا وضرب 8 أهداف في آن واحد. تتميز بالذكاء الاصطناعي. تتسلح بالصواريخ الموجهة والقنابل والمدفع.

    المقاتلة تي-50 خلال عرض جوي في معرض الطيران الدولي ماكس-2017
    © Sputnik. Sergey Mamontov
    المقاتلة "تي-50" خلال عرض جوي في معرض الطيران الدولي "ماكس-2017"

    تي-50

    تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات. تستطيع استخدام سرعة تزيد على 2600 كيلومتر في الساعة. تعتبر أفضل طائرة مقاتلة في العالم. لا تحتاج إلى حارق لاحق لتحقيق سرعة تفوق سرعة الصوت. تتمتع بقدرة كبيرة على التخفي. صُنعت من مواد مركبة ما يتيح زيادة السرعة وتعزيز القدرة على المناورة وحمل المزيد من الأسلحة.

    القاذفة الاستراتيجية تو - 160 وعلى متنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
    © AP Photo/ ITAR-TASS/ Presidential Press Service/ Alexei Panov
    القاذفة الاستراتيجية "تو - 160" وعلى متنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    تو-160

    خصصت قاذفة القنابل والصواريخ الاستراتيجية هذه التي يسميها حلف شمال الأطلسي بـ"بلاكجاك" لتدمير الأهداف الهامة في المناطق البعيدة بواسطة السلاح النووي والأسلحة التقليدية. تعتبر طائرة سريعة جدا في مضمار قاذفات القنابل. تفوق كفاءةً نظيراتها الغربية. يبلغ مداها 7300 كيلومتر. روسيا هي الدولة الوحيدة التي تمتلك هذه الطائرات.

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