صحيفة: هكذا يكون الرد الأمريكي على مطلب بوتين

وهكذا سيكون الرد الأمريكي على مطلب تقليص الحجم العددي للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، بحسب صحيفة روسية.

© Sputnik. Alexander Polyakov قرار بوتين يصيب الولايات المتحدة بالشلل

وذكرت صحيفة "كوميرسانت" في عددها الصادر اليوم (11/8/2017) نقلا عن مصادر دبلوماسية أن السلطات الأمريكية قد تطالب روسيا بإغلاق إحدى القنصليات الروسية في الولايات المتحدة، ردا على عقوبات أعلنتها موسكو حين طالبت بتخفيض عدد الموظفين في السفارة الأمريكية لدى روسيا إلى حد كبير.

وتوجد 4 قنصليات روسية في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شدد على ضرورة أن يساوي عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا عدد العاملين في السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، أي 455 شخصا، مشيرا إلى ضرورة إنهاء مهمة 755 من موظفي السفارة الأمريكية. وفي 28 يوليو/تموز قدمت الخارجية الروسية طلبا إلى الولايات المتحدة لتغيير عدد موظفي السفارة الأمريكية قبل 1 سبتمبر/أيلول 2017.