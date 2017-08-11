روسيا بصدد إرسال طائرات "سوخوي سوبرجيت" إلى إيران

وكشف مسؤول الشركة الروسية المصنعة لطائرات الركاب لوسائل إعلام محلية أن صانع طائرات SSJ100

قدم طلبا إلى مكتب الرقابة على الموجودات الأجنبية بوزارة المالية الأمريكية للموافقة على توريد الطائرات إلى إيران، مبيِّنا أن وجود مواد أمريكية تدخل في صناعة الطائرات يستوجب طلب موافقة الجهة الأمريكية المختصة.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، وهو رئيس اللجنة الوزارية الروسية الإيرانية المشتركة عن الجانب الروسي، قد أعلن في فبراير/شباط 2017 عن استعداد إيران لاقتناء 12 طائرة SSJ100.