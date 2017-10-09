لافروف وتيلرسون يبحثان هاتفيا الأوضاع في سوريا وكوريا الشمالية

وذكر البيان، أن الجانب الروسي ركز على ضرورة محاربة المجموعات الإرهابية في سوريا بكل حزم، مع التمسك الصارم بمبدأ سلامة الأراضي السورية.
وأعلنت الخارجية الروسية أن الوزير لافروف أكد خلال الاتصال على عدم جواز تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وقالت: "تمت مناقشة قضايا دولية اخرى. لافروف أكد على عدم جواز تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.. ودعا لحل الخلافات عبر الطرق الدبلوماسية".
وقال الوزارة إن "لافروف ركز خلال الاتصال مع تيلرسون على مطلب إعادة المباني الدبلوماسية الروسية في أمريكا التي استولي عليها بشكل غير قانوني".
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