لافروف وتيلرسون يبحثان هاتفيا الأوضاع في سوريا وكوريا الشمالية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الإثنين، 9 أكتوبر/تشرين الأول، في اتصال هاتفي آخر تطورات الأزمة السورية.

© AFP 2017/ Nicholas Kamm لافروف يلتقي تيلرسون في نيويورك

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها: "تبادل الوزيران الآراء حول الوضع في سوريا، بما في ذلك افاق التعاون بين روسيا وأمريكا لتوفير عمل مناطق خفض التصعيد ودفع عملية التسوية السياسية".

وذكر البيان، أن الجانب الروسي ركز على ضرورة محاربة المجموعات الإرهابية في سوريا بكل حزم، مع التمسك الصارم بمبدأ سلامة الأراضي السورية.

وأعلنت الخارجية الروسية أن الوزير لافروف أكد خلال الاتصال على عدم جواز تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وقالت: "تمت مناقشة قضايا دولية اخرى. لافروف أكد على عدم جواز تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.. ودعا لحل الخلافات عبر الطرق الدبلوماسية".

وقال الوزارة إن "لافروف ركز خلال الاتصال مع تيلرسون على مطلب إعادة المباني الدبلوماسية الروسية في أمريكا التي استولي عليها بشكل غير قانوني".