وزراء خارجية "الدول المستقلة" يجتمعون في روسيا لبحث مكافحة الإرهاب

أعلنت الخارجية الروسية، أن اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة، سيعقد في مدينة سوتشي الروسية، لبحث عدد من الملفات، أهمها مكافحة الإرهاب والتعاون في المجال العسكري.

© Sputnik. Dmitriy Astachov رابطة الدول المستقلة تتخذ قرارات جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب

ورابطة الدول المستقلة منظمة دولية أورو- آسياوية مكونة من 12 جمهورية سوفياتية سابقة ومقرها في مينسك، وتضم روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا ومولدافيا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان و كازخستان وطاجكستان و قيرغيزيا.

ومن المقرر أن يترأس الاجتماع الذي سيعقد اليوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إنه "في إطار قضايا إنفاذ القانون، سيتخذ المشاركون في الاجتماع قرارات بشأن مشروع مفهوم التعاون في مكافحة الفساد، و بشأن مشروع الاتفاق لتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب وغيره من مظاهر التطرف العنيف وتمويلها".

ويبحث وزراء الخارجية الإجراءات العملية لتوسيع التعاون متعدد الأوجه في فضاء الرابطة وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية الراهنة.