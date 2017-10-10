خبير يشرح لماذا تتوجه صواريخ روسية إلى السعودية

وتعهدت روسيا بتوريد منظومات الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400" ومنظومات الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت-أ إم" وراجمات القذائف النارية "بوراتينكو" وقواذف القنابل اليدوية "أ غي إس-30" ورشاشات كلاشنيكوف "أ كا-103" للمملكة.

© Sputnik. Evgeny Biyatov كورنيت

وتم الاتفاق أثناء قيام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بزيارة وُصفت بالتاريخية إلى روسيا.

وهدفت الزيارة إلى تطوير العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية، وسبقها إعداد جيد.

وبات تطوير العلاقات الروسية السعودية ممكنا لجملة أسباب منها احتلال روسيا موقعا هاما لا يحتله إلا مَن يملك نفوذا كبيرا في منطقة الشرق توسط كما أشار إلى ذلك الخبير الروسي أندريه كوشكين وهو عضو في رابطة المحللين العسكريين.

© Sputnik. Artem Jitnev راجمات القذائف النارية "بوراتينو"

وعن التعاون العسكري بين موسكو والرياض يقول الخبير:

ستتيح منظومات إس400 للعربية السعودية الشعور باستقلال محدد عن الولايات المتحدة الأمريكية بعدما وقع دونالد ترامب مع السعوديين عقدا لبيع أسلحة تزيد قيمتها على 110 مليارات دولار.