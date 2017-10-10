تركيا تشدد من جانب واحد قواعد استيراد المنتجات الزراعية من روسيا

أفاد ممثل وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن تركيا شددت من جانب واحد قواعد استيراد المنتجات الزراعية الروسية، في حين لم تتخذ روسيا مثل هذه الإجراءات.

© Sputnik. Vitaliy Timkiv المستوردون الأتراك يؤكدون وقف استيراد المنتجات الزراعية الروسية

موسكو — سبوتنيك. قال ممثل المكتب الصحفي للوزارة في حديثه لـ"سبوتنيك": "لم يتخذ الجانب الروسي التدابير التي يشير إليها الجانب التركي كسبب لاتخاذ تدبير في إطار "الرد بالمثل، وإن التدبير أحادي الجانب اتخذه الشركاء الأتراك".

وأضاف محاور "سبوتنيك": "مع ذلك، نحن نأمل، بالتأكيد، أنه في المستقبل القريب جدا سيتم إلغاء هذا النظام لاستيراد السلع الروسية من قبل الجانب التركي نفسه".

كما أكدت وزارة التنمية الاقتصادية أن جهاز الملحق التجاري الروسي لدى تركيا يخطط لإجراء محادثات مع ممثلي وزارتي الاقتصاد والزراعة التركيتين حول الموضوع المذكور أعلاه.

وكانت أنقرة قد فرضت اعتبارا من 9 تشرين الأول/ أكتوبر قيودا جديدة على واردات المنتجات الزراعية الروسية، بما في ذلك ضرورة التوثيق على الفواتير المقدمة إلى الأجهزة الجمركية في حال توريد القمح، وزيت عباد الشمس غير المكرر، والذرة، والبازلاء الجافة، والأرز غير المقشور، وحبة بذور عباد الشمس والقمح الصلب، ذات بلد المنشأ في روسيا.

وكان وزير التجارة والجمارك التركي، بولنت تيوفينتشي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن تركيا اتخذت إجراءات لتشديد استيراد المنتجات الزراعية الروسية ردا على تحرك مماثل من جانب السلطات الروسية.