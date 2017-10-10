الجيش الروسي قادر على حماية المواطنين الروس في جميع أنحاء العالم

أفاد مصدر عسكري دبلوماسي في موسكو، بأن وزارة الدفاع الروسية، سواء في الحقبة السوفيتية، أو في الوقت الحالي تجري مختلف العمليات العسكرية لحماية وإنقاذ مواطني روسيا، وأبناء الجالية الروسية في كافة أرجاء العالم.

© Sputnik. Kirill Braga الجيش الروسي ضمن ثلاثة أقوى جيوش في العالم

وقال المصدر لـ "سبوتنيك"، إن "وزارة الدفاع الروسية، ومن منطلق مسؤوليتها لحماية الوطن وشعبه، كانت دوما تعمل على تنفيذ مهام لتقديم المساعدة لمواطنينا الذين واجهتهم مخاطر في الخارج، بغض النظر عن أماكن تواجدهم".

وتابع المصدر، "والأمر كان كذلك سابقا، ولا يزال كذلك، وسيكون كذلك".

وأشار إلى أن ذلك لا يقتصر على العسكريين فحسب، بل وكافة المواطنين بغض النظر عن انتمائهم إلى أجهزة الدولة، أو إلى منظمات خاصة، وحتى الذين يقيمون على أراضي بلدان رابطة الدول المستقلة".

وشدد على أنه تشارك في هذه العمليات كافة قوى وقدرات المؤسسة العسكرية.