موسكو تعلق على اقتراب حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" من كوريا الشمالية

قال مدير قسم أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية، غيورغي بوريسينكو، إن اقتراب مجموعة القوات البحرية الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات "رونالد ريغان" إلى شبه الجزيرة الكورية يشكل استفزازا خطيرا.

وصرح بوريسينكو لوكالة "سبوتنيك"، بأن وجود السفن الأمريكية بالقرب من شواطئ كوريا الشمالية بقيادة حاملة الطائرات "رونالد ريغان"، والتي تتوجه الآن إلى هناك، "قد يشكل ذلك استفزازا، الوضع خطير جدا وهذا يقلقنا كثيراً، لأن لنا حدود مع كوريا الشمالية".

وأضاف: "أعلمنا الولايات المتحدة الأمريكية مرارا وتكرارا، ودعوناهم إلى حل المشكلة الحالية بالوسائل السياسية الدبلوماسية حصراً، معتبراً أنه من الممكن دائما الاتفاق على أساس المنفعة المتبادلة للتهرب من التطور المأساوي".

وكانت قناة "CNN" الأمريكية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، نقلا عن مصدر في البنتاغون، أن القوات البحرية الأمريكية أرسلت حاملة الطائرات "رونالد ريغان" إلى شبه الجزيرة الكورية جراء تفاقم الوضع من جديد في المنطقة، وذلك بسبب الإطلاق الأخير للصواريخ البالستية من قبل كوريا الشمالية.