الرئيس التركماني يهدي بوتين جروا من فصيلة الأباي (فيديو)

هنأ رئيس تركمانستان غوربانغولي بيرديموحيدوف نظيره الروسي فلاديمير بوتين في عيد ميلاده الـ 65 وأهداه جروا من فصيلة الأباي يدعى "فيرني" والذي يعني باللغة الروسية "الوفي".

وبدأ اللقاء بقوله: "اسمح لي أن أتقدم بأحر التهاني بمناسبة عيد ميلادك، وأتمنى لك، الصحة الجيدة، والمزيد من النجاحات والازدهار".

وأضاف: "لدينا صديق مشترك هو كلب من فصيلة الأباي، يدعى فيرني، واليوم أود أن أهديه لحضرتك".

وأشار رئيس تركمانستان أيضا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتسم بأهمية كبيرة.