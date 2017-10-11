روسيا مستعدة للوساطة في المفاوضات بين السعودية وإيران

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن موسكو تقترح أن تقوم بدور الوسيط في إجراء مفاوضات بين السعودية وإيران، مؤكداً استعداد الجانب الروسي لاستضافة مثل هذه المفاوضات.

وقال بوغدانوف للصحفيين، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر/تشرين الأول: "نحن ننطلق دوما من ضرورة حل المشاكل المتراكمة بين أكبر قوتين إقليميتين، والتي تربط في الأذهان بالسنة والشيعة. على الأرجح، سيكون من الأسهل بكثير حل العديد من المشاكل إذا توفر المستوى اللازم من التفاهم والثقة بين طهران والرياض".

وأضاف: "قلنا دوما لشركائنا في السعودية وفي إيران، إننا مستعدون لتقديم ساحة للتواصل والقيام بدور الوسيط، وتقديم الخدمات لهذين الشريكين الهامين جدا".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أن بدء استئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية يتطلب خطوات عدة من قبل الرياض في البداية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، ردا على سؤال حول تبادل الوفود بين البلدين لتفقد الأماكن الدبلوماسية، أن هذه الزيارات مطروحة ضمن جدول الأعمال، لكنها لم تنجز بعد، وذلك وفقاً لوكالة "أنباء فارس"



