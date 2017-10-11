السفارة الأمريكية في موسكو: تدهور علاقتنا بروسيا لا يخدم مصالح البلدين

أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر/ تشرين الأول، أن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لا يخدم مصالح البلدين على حد سواء.

© Sputnik. Ilya Pitalev الخارجية الروسية : موسكو قد تطالب أميركا بخفض عدد موظفيها الدبلوماسيين

موسكو — سبوتنيك. أكدت السفارة الأمريكية لدى موسكو أنها لن تحاول التنبؤ بالخطوات المقبلة لموسكو في مسألة إمكانية تقليص عدد موظفي السفارة الأمريكية، مشيرة إلى أن تدهور العلاقات لا يخدم مصالح البلدين.

وقالت المتحدثة الصحفية باسم السفارة لـ"سبوتنيك":

نحن لن نحاول تخمين الخطوات المقبلة للحكومة الروسية بحق الدبلوماسيين الأمريكيين.

وتابعت، أنه كما أعلنا سابقا، إن الولايات المتحدة تعول على أنه بعد تلبية رغبة الجانب الروسي بتحقيق مساواة في عدد عمال البعثات الدبلوماسية سنتمكن من تجنب تبادل العقوبات الردية والتقدم نحو الأهداف التي يطرحها زعيمينا، وهي إصلاح العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون في مجالات الاهتمام المشترك.

في سياق متصل، أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو لا تستبعد إمكانية المطالبة بتقليص عدد موظفي البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى روسيا.