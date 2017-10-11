اتفاق تعاون بين الجامعة اللبنانية وجامعة الصداقة الروسية

وقعت الجامعة اللبنانية وجامعة الصداقة الروسية، اليوم الأربعاء، اتفاق تعاون في علوم الهندسة.

بيروت — سبوتنيك. ووقع الاتفاق رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب، مع نائبة رئيس جامعة "الصداقة بين الشعوب" الروسية البروفيسور لاريسا ايفريموفا، بحضور مسؤولين في الجامعتين.

وأعرب رئيس الجامعة اللبنانية عن سروره "بالتبادل العلمي والثقافي مع جامعة الصداقة الروسية التي تعرف إليها منذ قرابة الأربعين عاما"، مشدداً على "أهمية التعاون مع الجامعات الروسية، لما لها من منفعة للطلاب والأساتذة والباحثين، ولترسيخ العلاقات مع هذه الجامعات والإفادة من الخبرات البحثية والأكاديمية والسعي نحو التطور العلمي والبحثي".

© صور من المدونين Ahmed Nahas جامعة "مادي" الروسية تاريخ من النجاح والازدهار

بدورها، عبّرت إيفريموفا عن حرصها على "فاعلية التعاون العلمي وتبادل الخبرات من خلال دعم البرامج الأكاديمية المشتركة مع كليات الزراعة والهندسة والآداب والعلوم الإنسانية وكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية".

ودعت نائبة رئيس جامعة "الصداقة بين الشعوب" إلى "إقامة قاعدة للتطبيق العملي للغة العربية للطلبة الذين يدرسون اللغة العربية في روسيا، ومساعدة الجامعة اللبنانية في تحضير كوادر مؤهلة في مجال تدريس اللغة الروسية".

والجدير بالذكر أن وفداً من جامعة الصداقة يقوم حالياً بزيارة للبنان، وعلى جدول أعماله لقاءت مشتركة مع عمداء الكليات والمسؤولين الأكاديميين، بهدف وضع أطر التعاون المشترك في مختلف الاختصاصات.

وعلى هامش هذه الزيارة، سيتم تنظيم مسابقة، تقدم خلالها جامعة الصداقة الروسية منحاً إلى عدد من طلاب الجامعة اللبنانية.