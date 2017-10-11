ماتفيينكو: روسيا على استعداد للوساطة بين كوريا الشمالية والجنوبية

صرحت رئيسة مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان) الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الأربعاء، بأن روسيا على استعداد للعب دور الوسيط في المحادثات بين كوريا الشالية والجنوبية فيما يتعلق بالأزمة المشتعلة بينهما.

© Sputnik. Alexey Filippov روسيا مستعدة للوساطة في المفاوضات بين السعودية وإيران

وأوضحت ماتفيينكو أنه من المرجح أن تكون الأزمة الكورية محل مناقشة خلال جمعية الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها في الفترة ما بين 14-18 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأن روسيا على أتم استعداد للتوسط في حال وافق طرفا النزاع على الجلوس إلى مائدة المفاوضات.

وصرحت ماتفيينكو، بأن روسيا ستدعو مراقبين دوليين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في آذار/ مارس المقبل، وقالت ماتفيينكو لقناة "روسيا 24":

بالطبع، نحن سندعو مراقبين دوليين لهذه الانتخابات، سندعهم يتعلمون من روسيا كيفية إجراء انتخابات عادلة ومفتوحة.