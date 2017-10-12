أنطونوف: موسكو تطالب أمريكا بوقف الاستيلاء المنهجي على الممتلكات الروسية

اعلن السفير الروسي الجديد لدى الولايات المتحدة، اناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، ان بلاده تطالب السلطات الأميركية بالتوقف الفوري عن الاستيلاء المنهجي للممتلكات الروسية على أراضيها، المصحوبة بأفعال مشينة.

© AFP 2017/ Shawn Thew أول تعليق روسي حول إزالة العلم من فوق مبنى البعثة التجارية بواشنطن

موسكو-سبوتنيك.وقال انطونوف على أثير قناة التلفزيون "روسيا 24 ": ان" مسؤولية انتهاك معايير العلاقات بين الولايات وروسيا تقع على عاتق واشنطن وحدها.

ونطالبها بالتوقف الفوري عن الاستيلاء المنهجي لممتلكاتنا على أراضيها المصحوبة بإجراءات مشينة وأن تعيد الأعلام إلى المباني التابعة للاتحاد الروسي، وعدم السماح بحدوث مثل ذلك مرة أخرى".

وأضاف أنطونوف:" ابلغنا الجانب الأميركي احتجاجا على اثر إزالة الأعلام الروسية من ممتلكاتنا الدبلوماسية في سان فرانسيسكو والبعثة التجارية الروسية في واشنطن.

التي احتلت في وقت سابق من قبل السلطات الأميركية، في انتهاك للقانون الدولي، والاتفاقات الثنائية، والقانون الأمريكي ".

وقال:" نحن نعتبر ذلك خطوات غير ودية للغاية و تتعارض مع تصريحات سابقة لواشنطن حول الرغبة في تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأشار أنطونوف إلى ان" مثل هذه الخطوات من شأنها ان تعقد فقط الحوار الأميركي الروسي ".

هذا في وقت سابق، أزالت الولايات المتحدة الأميركية، الأعلام الروسية من فوق مباني الممتلكات الروسية في سان فرانسيسكو وواشنطن التي أغلقت في وقت سابق بناء على طلبا منها.