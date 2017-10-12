الدفاع الروسية: نشر قوات أمريكية عند حدودنا يتعارض مع اتفاق موسكو والناتو

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول، إن هناك فرقة كاملة من القوات الأمريكية نشرت عمليا عند الحدود الروسية مع البلطيق، مؤكدة أن هذا يتعارض مع الاتفاق الأساسي بين روسيا والناتو.

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، عن وصول لواء الدبابات المدرعة الأميركي الثاني مع آلياته إلى بولندا، وذلك مع بقاء اللواء الثالث هناك، ما يعني نشر فرقة كاملة عمليا من القوات الأميركية عند الحدود الروسية، الأمر الذي يتعارض مع الوثيقة الأساسية لروسيا والناتو.

وأفاد كوناشينكوف أن الغرب أثار هستيريا بشأن المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة "غرب-2017" كغطاء على نشر القوات الأميركية قرب الحدود الروسية.

وقال كوناشينكوف إنه على خلفية الهستيريا بشأن خطة الاجتياح العسكري الروسية مباشرة من مناورات "غرب-2017"، وصل إلى بولندا "بهدوء"، لواء الدبابات المدرعة الأمريكية الثاني، وتمركز هناك مع آلياته أيضا، فيما بقي آليات لواء الدبابات المدرعة الثالث في مكانه ببولندا ودول البلطيق.

وكانت مناورات "الغرب 2017" الاستراتيجية المشتركة لروسيا وبيلاروس انطلقت، في 14 سبتمبر/أيلول الماضي، وأجريت في 6 ميادين على أراضي بيلاروس و3 ميادين على الأراضي الروسية، بمشاركة الطيران وقوات الدفاع الجوي.

وشارك في هذه المناورات 12.7 ألف عسكري، نحو 7.2 ألف منهم من بيلاروس و5.5 ألف من روسيا، بالإضافة إلى نحو 70 من الطائرات والمروحيات و680 قطعة من المعدات العسكرية، بما فيها 250 دبابة و200 من المدافع وراجمات الصواريخ ومدافع الهاون، ونحو 10 سفن حربية.