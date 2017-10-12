موسكو: أمريكا تهدد الجنود الروس في سوريا

قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس 12 أكتوبر/ تشرين الأول، إن المعايير الأمريكية المزدوجة في محاربة الإرهاب تؤدي لتفاقم التهديدات على الجنود الروس في سوريا.

© Sputnik. Viktor Tolochko الخارجية الروسية : اتهامات أمريكا للحرس الثوري الإيراني تعيق هزيمة الإرهاب

وقال المصدر في وزارة الخارجية الروسية، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "المعايير الأميركية المزدوجة في محاربة الإرهاب تبدو واضحة مجدداً، والتي تؤدي مرة تلو الأخرى، بما في ذلك مؤخرا لتفاقم التهديدات على الجنود الروس في سوريا".

وأوضح المصدر ذلك، تعليقا على النوايا الأمريكية لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، حذر الولايات المتحدة من مغبة تنفيذها لاتفاق جاستا، وقال إنه في حال أقرت أمريكا إجراءات حظر جديدة فعليها أن تنقل قواعدها إلى مسافة 2000 كيلومتر عن الحدود الإيرانية حيث تصلها صواريخهم.