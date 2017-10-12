الكرملين: بوتين يخطط لزيارة طهران العام الحالي

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إن فلاديمير بوتين سيزور طهران قبل نهاية العام الحالي، للمشاركة في لقاء ثلاثي يجمع روسيا وإيران وأذربيجان.

© AFP 2017/ Atta Kenare رسالة سرية من بوتين إلى إيران

وأوضح أوشاكوف، اليوم الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول، رداً على سؤال عما إذا كان يجري التخطيط لزيارة بوتين إلى إيران: "نعم، مثل هذه الزيارة مخطط لها قبل نهاية العام الحالي. سيكون ذلك لقاء ثلاثياً يجمع روسيا وإيران وأذربيجان".

ولم يذكر المسؤول موعدا محددا للزيارة المرتقبة.

وكان رئيس شؤون لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فيكتور أوزيروف، أعلن أن احتمال خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني لن يؤثر على تنفيذ روسيا برنامج توريد الأسلحة إلى طهران اعتبارا من عام 2020، بما فيها مقاتلات ومروحيات وسفن ومنظومات صاروخية.