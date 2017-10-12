زاخاروفا: موقف أردوغان من القرم لن يؤثر على الوضع الحالي لشبه الجزيرة

ولكن أعود وأكرر، أية تصريحات حول انتماء أو عدم انتماء القرم إلى هيكل روسيا ليس لها تأثير".
واتفق الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأوكراني بيترو بوروشينكو، في وقت سابق، خلال لقائهما، على تنسيق الجهود حول مسائل الأمن في منطقة البحر الأسود،
وأشار أردوغان إلى أن تركيا تدعم سيادة أوكرانيا ولا تعترف بالضم غير القانوني للقرم.
تجدر الإشارة إلى أن إقليم شبه جزيرة القرم، عاد إقليما روسيا فدراليا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول،
وصوتت الأغلبية لصالح الانفصال عن أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا، وصوت 96.77 في المئة من الناخبين داخل القرم للدخول ضمن قوام روسيا الاتحادية، فيما صوت في سيفاستوبول 95.6 في المئة، لصالح الأمر ذاته.
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