زاخاروفا: موقف أردوغان من القرم لن يؤثر على الوضع الحالي لشبه الجزيرة

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول اعترافه بوضع شبه جزيرة القرم كجزء من أوكرانيا، لا يؤثر على انتمائها إلى روسيا.

© Sputnik. Sergey Malgavko روسيا مستعدة لاستضافة مراقبين دوليين بحقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم

موسكو-سبوتنيك. وقالت زاخاروف، خلال المؤتمر الصحفي: "أيا كان مصدر التصريحات حول الاعتراف أو عدم الاعتراف بالقرم، فهذا لا يؤثر على أن القرم تعتبر جزءا من روسيا، الشركاء يختلفون ولدى الجميع مصالح مختلفة،

ولكن أعود وأكرر، أية تصريحات حول انتماء أو عدم انتماء القرم إلى هيكل روسيا ليس لها تأثير".

واتفق الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأوكراني بيترو بوروشينكو، في وقت سابق، خلال لقائهما، على تنسيق الجهود حول مسائل الأمن في منطقة البحر الأسود،

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تدعم سيادة أوكرانيا ولا تعترف بالضم غير القانوني للقرم.

تجدر الإشارة إلى أن إقليم شبه جزيرة القرم، عاد إقليما روسيا فدراليا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول،

وصوتت الأغلبية لصالح الانفصال عن أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا، وصوت 96.77 في المئة من الناخبين داخل القرم للدخول ضمن قوام روسيا الاتحادية، فيما صوت في سيفاستوبول 95.6 في المئة، لصالح الأمر ذاته.