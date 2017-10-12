برلماني روسي لا يستبعد تعزيز مجموعة صواريخ "اسكندير" في كالينينغراد

صرح رئيس لجنة الدفاع والأمن في "مجلس الدوما" الروسي، فلاديمير شامانوف، اليوم الخميس، بأنه لا يستبعد إمكانية تعزيز مجموعة صواريخ "اسكندير" بما في ذلك في مقاطعة كالينينغراد، ردا على أنشطة الولايات المتحدة في منطقة البلطيق.

موسكو — سبوتنيك. وقال البرلماني للصحفيين "ذلك يهيء الظروف التي يمكن أن تسمح في المستقبل بإنشاء رأس جسر معين، نحن لن نراقب ذلك مكتوفي الأيدي، وبالتأكيد سنتخذ تدابير جوابية".

ومجيبا عن سؤال حول إمكانية أن تكون هذه التدابير بنشر وحدات إضافية من القوات "ممكن تماما، وليس فقط وحدات عسكرية…بل ووسائل الهجوم، على سبيل المثال مجموعات أنظمة "اسكندير" بما في ذلك وفي كالينينغراد".

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، عن وصول لواء الدبابات المدرع الأمريكي الثاني مع آلياته إلى بولندا، وذلك مع بقاء تقنيات عسكرية للواء الثالث هناك، ما يعني نشر فرقة كاملة عملياً من القوات الأمريكية عند الحدود الروسية، الأمر الذي يتعارض مع الوثيقة الأساسية روسيا- الناتو.

هذا وتنص مذكرة علاقات "روسيا-الناتو" الأساسية، على أن الحلف يقوم بمهامه الجماعية وغيرها عبر تأمين التوافق والتكامل الضروري، وتعزيز قدرات القوات الموجودة، وليس عبر نشر قوات كبيرة إضافية بشكل مستمر. كما يكون من حق روسيا نشر قوات برية وغير ذلك من العتاد في إطار مفهوم ضبط النفس والتكافؤ.